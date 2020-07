La banda ultralarga è arrivata a Custonaci

La Città internazionale dei marmi viaggia a 1 Gigabit al secondo.

È infatti già attiva a Custonaci la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga, innovazione tecnologica riservata alle cosiddette “aree bianche” finora scoperte da efficaci servizi di connettività al web. I lavori sono stati condotti da Open Fiber, società per azioni chiamata a realizzare l’infrastruttura che consente a cittadini e imprese di beneficiare di velocità di accesso a Internet inedite. Le risorse stanziate non gravano sul bilancio del Comune: la rete è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività sono state coordinate da Infratel, società “in house” del Ministero dello Sviluppo Economico, con l’attenta supervisione della Regione Siciliana. Complessivamente sono state cablate in fibra ottica 3.608 unità immobiliari, abitazioni e attività commerciali oggi …









