Internet of things, big data & web: Tra i primi 3 laureati del corso di laurea triennale anche la marsalese Aurora Maria Tumminello

Con tesi dedicate all’analisi di diversi aspetti legati alla pandemia: comunicazione, comportamenti online, identificazione degli effetti collaterali dei farmaci tramite social

da sinistraTumminello, Massetti, Passabì

Udine, 20 luglio 2020 – Aurora Maria Tumminello, originaria di Marsala (Tp), Massimiliano Massetti, di Bolzano (Bz), e Daniele Passabì, di San Vito al Tagliamento (Pn) sono i primi laureati triennali del corso di studi in Internet of Things, Big data & Web, attivato dal Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche (DMIF) dell’Università di Udine nell’anno accademico 2017/18. I tre neolaureati hanno dedicato le loro tesi rispettivamente ai problemi relativi alla analisi degli strumenti utilizzati per la comunicazione durante la pandemia da Covid- 19 (Analisi dei format per eventi online, relatore Stefano Mizzaro), all’analisi del comportamento online durante la pandemia (Analisi del comportamento online durante la pandemia Covid-19, relatore Stefano Mizzaro) e all’uso dei social …









