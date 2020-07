Il Rotary Trapani Birgi Mozia incontra Salvatore Ombra per avviare reciproca collaborazione

In data odierna 20 luglio 2020 alle ore 15,30 presso l’ufficio di Presidenza dell’aeroporto, il Governatore del Distretto 2110 Sicilia-Malta, ing. Alfio Di Costa ha incontrato il presidente dell’Airgest, società di gestione dell’aeroporto “Vincenzo Florio”, dott. Salvatore Ombra, sul tema: “Prospettive di collaborazione per rendere un servizio al Territorio”.

All’incontro erano presenti numerosi Soci rotariani dei Clubs dell’area Drepanum per fare il punto sulle criticità emerse dalla sottoutilizzazione dell’aerostazione trapanese.

Il Rotary, nella persona del Governatore distrettuale e dei Presidenti dei Clubs dell’area Drepanum, ha preso l’impegno di affiancarsi al presidente Ombra nel programma di rilancio dell’aerostazione di Birgi, sottolineando quanto l’aeroporto sia vitale per l’economia turistica nazionale ed internazionale della Sicilia occidentale .









