Il Pd di Partanna: “Il sindaco non ha mantenuto la promessa sul verde pubblico e il decoro urbano”

“Il sindaco Nicolò Catania non ha mantenuto la promessa sul decoro e il verde urbano”. Lo dice il Pd di Partanna in una nota in cui ricorda che nei giorni passati il Sindaco ha promesso che entro la seconda settimana di Luglio sarebbero “stati effettuati tutti i trattamenti necessari, con un calendario esteso fino alla fine dell’anno”. Ma a quanto pare così non è stato e, fiscalmente, il Pd glielo ricorda con questa nota:



La promessa è stata disattesa.

Il verde pubblico e il decoro della città non sono mai stati presenti, come priorità, nell’agenda di questa Amministrazione. Ne sono testimoni le innumerevoli interrogazioni da parte dei consiglieri di opposizione di questa e della passata consiliatura.

Negli ultimi anni la situazione è peggiorata, con pochi respiri di sollievo per alcune zone, dati dalla visita istituzionale del Capo dello Stato, dal transito di eventi …









Leggi la notizia completa