Furti negli spogliatoi di una palestra, banconota-esca: giovane incastrato

PALERMO – I Carabinieri della Stazione Resuttana Colli hanno arrestato con l’accusa di furto aggravato B.a. 19enne palermitano.

A seguito di furti avvenuti in una palestra cittadina, i militari hanno organizzato una serie di servizi che hanno permesso di cogliere in flagranza il giovane intento a rovistare negli abiti lasciati dagli avventori negli spogliatoi, impossessandosi di circa 100 euro.

L’arrestato, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida; la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.









