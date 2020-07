Fermato un giovane alla guida di un auto, a bordo coltello alla Rambo e stupefacente

Rafforzati i controlli nell’alto Molise da parte del Comando Compagnia Carabinieri nel week end appenda trascorso con controlli a tappeto, nei luoghi maggiormente interessati alla movida, finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni emanate.

Pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni territorialmente competenti hanno eseguito numerosi posti di controllo e verificato il rispetto delle prescrizioni dei soggetti sottoposti agli arresti domiciliari ed a misure di prevenzione.

Nel corso della stessa attività è stato fermato un giovane che, durante il controllo, ha insospettito i militari operanti per il suo atteggiamento nervoso. Subito dopo si è capito il motivo: addosso occultava della sostanza stupefacente di tipo marijuana e nella sua autovettura un pugnale da “Rambo”. Denunciato per il possesso del pugnale, prontamente sequestrato, e contestualmente segnalato alla Prefettura UTG per possesso di sostanza stupefacente destinata all’uso personale.

Altro …









Leggi la notizia completa