False fatture e frode dell’Iva: maxi sequestro a 5 cooperative del settore trasporto e logistica

Nelle ultime ore i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Firenze, a conclusione di una complessa ed articolata indagine che ha permesso di accertare una frode fiscale all’I.V.A., hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, del valore di 8 milioni di euro, nei confronti di 5 cooperative operanti nel settore dei trasporti e della logistica e di 7 rappresentanti legali e consiglieri.

Il provvedimento, richiesto dal dott. Fabio Di Vizio, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Firenze, ed emesso dal dott. Piergiorgio Ponticelli, Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Firenze, ha già consentito di cautelare 11 conti correnti, disponibilità finanziarie per più di 170.000 euro, 2 furgoni, 2 motociclette, 3 autovetture e 1 immobile. In particolare, i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano e del Nucleo PEF di Firenze, a seguito …









