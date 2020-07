“Facciamo Ecoscuola” finanziamenti di 20mila euro dal M5S all’alberghiero di Castelvetrano

A Castelvetrano l’istituto I.P.S.E.O.A. “VIRGILIO TITONE” beneficerà di 20 mila euro per il progetto ” impianto fotovoltaico e pannelli solari termici” con la finalità della riduzione dell’impronta ecologica. A darne notizia la civica amministrazione che non ha nascosto la grande soddisfazione per la donazione del m5s ad una delle nostre scuole. L’iniziativa era stata lanciata lo scorso 13 ottobre grazie alla quale parlamentari e consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno deciso di destinare alle scuole italiane oltre 3 milioni di euro derivanti dal taglio degli stipendi. I progetti pervenuti a livello nazionale sono stati oltre 1000, con obiettivi diversi, da una maggiore sicurezza dei locali scolastici ai nuovi percorsi formativi a distanza, dalla rigenerazione degli spazi alla sostenibilità ambientale.

In Sicilia sono 18 le scuole che usufruiranno dei contributi, nella nostra provincia anche Marsala e Trapani.









