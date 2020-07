Donna infortunata allo Zingaro, interviene elicottero dell’Aeronautica Militare

Alle ore 15:15 di ieri, un equipaggio dell’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search And Rescue) dell’Aeronautica Militare di Trapani, è decollato per una missione di soccorso con

elicottero HH139A per recuperare una donna infortunata alla Riserva Naturale dello Zingaro (TP).

Immediatamente dopo il decollo, l’equipaggio si è diretto presso il campo sportivo di

Castellammare del Golfo (TP) dove è atterrato alle 15:25, per imbarcare una squadra

operativa di 2 unità del C.N.S.A.S. (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e

trasportarla presso la impervia zona di Cala Berretta, all’interno della Riserva Naturale.

Arrivati in zona di operazioni alle 15:30, l’equipaggio ha immediatamente iniziato le

operazioni di verricello per calare al suolo l’aerosoccorritore ed il team del C.N.S.A.S. che

si sono rapidamente diretti verso il punto di recupero, inaccessibile da ambulanze o …









Leggi la notizia completa