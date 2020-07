Sono sempre tre i casi di Coronavirus in provincia di Trapani, due a Marsala e uno a Mazara del Vallo.

Dall’inizio della epidemia, l’Asp comunica di aver effettuato in totale 18.743 tamponi, mentre sono 9.352 i test sierologici su personale sanitario.

In totale sono 134 le persone ammalate e di queste 126 guarite e dimesse, 5 decedute e tre i positivi attuali.













