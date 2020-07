Coronavirus, in Sicilia due nuovi contagi e un caso in terapia intensiva

C’è un nuovo ricovero in terapia intensiva in Sicilia sul fronte del Coronavirus. Due i nuovi casi positivi nell’Isola rispetto a sabato. Diminuiscono i ricoverati ma, dopo nove giorni, c’è come dicevamo un malato in terapia intensiva. In totale ci sono dunque in totale 3.142 i positivi dall’inizio dell’epidemia, 162 quelli attuali, come 24 ore fa, perché due sono guariti.

Sono 12 in tutto le persone ricoverate mentre 150 in isolamento domiciliare.. Invariato, ormai da otto giorni, il numero delle vittime, 283. Sono 1512 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 248.579 quelli totali.

Nel trapanese situazione stabile con i tre casi di persone positive e asintomatiche, due a Marsala e una a Mazara.

Vittime al minimo storico dall’inizio dell’emergenza Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore sono decedute 3 persone positive al coronavirus. Non succedeva dallo scorso febbraio. E’ quanto emerge dai dati pubblicati dal Ministero della Salute: secondo l’ultimo bollettino il numero …









