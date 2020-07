Catania. Polizia Municipale, in arrivo trenta nuovi vigili urbani con fondi statali

Grazie a uno specifico finanziamento concesso dal ministero dell’Interno, il Comune di Catania assumerà 30 nuovi vigili urbani con contratti a termine annuali: 25 grazie a un nuovo bando per soli titoli con procedure rapide e altri 5 ripescando coloro che hanno superato i requisiti di idoneità del concorso bandito nel 2017.

L’annuncio ufficiale arriva dopo che la giunta comunale presieduta da Salvo Pogliese ha varato i primi atti propedeutici alle procedure concorsuali che secondo gli indirizzi del sindaco dovranno essere espletati con massima celerità e trasparenza.

I documenti deliberati dall’Amministrazione Comunale su proposta dell’assessore al personale Michele Cristaldi, riguardano il piano triennale delle assunzioni per reclutare complessivamente 30 vigili urbani e la modifica al regolamento dei concorsi, in cui sono state inserite& …









Leggi la notizia completa