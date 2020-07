Castelvetrano, interruzione servizio idrico nella zona Nord

L’Amministrazione Comunale del Comune di Castelvetrano rende noto che a far data dal 20 luglio 2020, a causa del guasto verificatosi alla pompa di mandata delle vasche di rilancio di C.da Airone, ci sarà una sospensione nella distribuzione idrica nelle seguenti vie: zona alta lottizzazione Saporito, Via Tagliata, Via G. Gentile, P.le Gentile e Viale Roma.

Considerato che i lavori di riparazione sono già in corso, si prevede la regolare erogazione già in data 22 luglio 2020.

