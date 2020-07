Castellammare, la giunta approva il bilancio di previsione triennale

«Un bilancio che per la prima volta è stato prima condiviso con il consiglio comunale, tramite la commissione di competenza, così da poter presentare un documento che preveda attività e servizi partecipati.

Interveniamo corposamente sulle manutenzioni, stradali, fognarie e scolastiche. Abbattimento delle tasse e più somme per protezione civile, sport e turismo. Specifiche spese per i protocolli di sicurezza sanitaria a seguito dell’emergenza coronavirus ».



Lo affermano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore al Bilancio Giuseppe Cruciata dopo l’approvazione in giunta del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022. Lo strumento finanziario dovrà adesso essere analizzato e votato dal consiglio comunale.



«L’imprevista emergenza Covid-19 ha chiaramente rallentato, ma non certo fermato, il raggiungimento degli obiettivi per l’anno in corso-sottolineano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore al Bilancio …









