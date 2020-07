Calatafimi Segesta, Operazione Phimes bis: i Carabinieri sequestrano la società che gestisce il parcheggio

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Alcamo, nelle prime ore della mattinata di oggi, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Trapani, su richiesta della locale Procura della Repubblica, della società che gestisce il parcheggio attiguo al parco archeologico di Calatafimi Segesta.

Tale provvedimento rappresenta la prosecuzione dell’operazione denominata Phimeseseguita dai Carabinieri di Alcamo lo scorso febbraio, nella quale erano stati tratti in arresto l’imprenditore Isca Francesco e il vice Comandante della locale Polizia Municipale per il reato di corruzione. L’attività dei Carabinieri, infatti,avevapermesso di dimostrare l’esistenza di un patto corruttivo tra i due soggetti, volto a favorire il parcheggio gestito dall’imprenditore, mediante il sanzionamento di tutte le autovetture posteggiate in altri luoghi.

I successivi accertamenti svolti dai militari dell'Arma, sotto il coordinamento della Procura della …









