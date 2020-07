Brescia. Concerto del coraggio e della dedizione in Piazza Loggia

CONCERTO DEL CORAGGIO E DELLA DEDIZIONE DOMENICA 26 LUGLIO ALLE 21 IN PIAZZA LOGGIA LORENZO VIOTTI – DIRETTORE ORCHESTRA GIOVANILE ITALIANA

Il Comune di Brescia organizza, domenica 26 luglio alle 21 in piazza Loggia, un concerto di ringraziamento a tutti coloro che hanno messo a disposizione della comunità con abnegazione la propria professionalità e generosità in uno dei momenti più difficili e dolorosi vissuti dalla comunità bresciana.

Con orgoglio e profonda riconoscenza l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Fondazione del Teatro Grande, intende celebrare i propri concittadini, il loro impegno e la loro straordinaria dedizione con un importante appuntamento musicale dall’alto valore simbolico.

Si è deciso infatti di coinvolgere uno dei più affermati giovani direttori d’orchestra a livello mondiale, il Maestro Lorenzo Viotti, e l’Orchestra Giovanile Italiana, fucina di giovani talenti del nostro Paese che hanno …









