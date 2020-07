Borsellino: a 28 anni strage manca ‘pezzo di verità’

“Quel pezzo mancante di verità” che servirebbe a far luce sulle stragi del ’92, è quello che lo Stato non è ancora riuscito a restituire al Paese, neanche ventotto anni dopo il 19 luglio di sangue in cui Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta saltarono in aria per l’esplosione di un’autobomba il via D’Amelio, a Palermo, dove stamane il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, si è recato per ricordare che la questione è proprio questa: continuare a cercare il pezzo che manca.Le manifestazioni di oggi, condizionate dall’emergenza dettata dalla pandemia, si aprono con un messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: “La limpida figura del giudice Borsellino – che affermava, che chi muore per la legalità, la giustizia, la liberazione dal giogo della criminalità, non muore invano – continuerà a indicare ai …









