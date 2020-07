Ancona. Sequestrate 36.000 mascherine FFP2 importate dalla Cina e requisite 10.000 tute monouso

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) dell’Ufficio delle Dogane di Ancona – Sezione Operativa Territoriale di Fabriano – in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria di Ancona hanno intercettato e impedito l’importazione di 36.000 mascherine filtranti (FFP2) e di 10.000 tute monouso, provenienti dalla Cina.

Le mascherine, risultate irregolari per apposizione di falsa marcatura CE, sono state sequestrate e l’importatore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, mentre le tute monouso sono state requisite su disposizione del Commissario Straordinario per l’emergenza COVID-19 e prontamente assegnate dall’Agenzia Dogane e Monopoli alla locale Protezione Civile.

La merce, importata da parte di una società umbra con interessi commerciali nelle Marche, è stata monitorata dalla Fiamme Gialle di Ancona sin dal suo arrivo all'aeroporto di Bologna e segnalata alla sede









