Alcamo: convocazione Consiglio Comunale del 22 Luglio 2020

Si comunica che la seduta del Consiglio Comunale del 22 Luglio ore 19:00 avrà luogo presso il Centro Congressi Marconi, Corso VI Aprile 119.

Viste le misure organizzative del 26/03/2020, finalizzate a garantire lo svolgimento delle sedute del Consiglio comunale in videoconferenza, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, si comunica che, ai sensi dell’art. 34 del vigente Regolamento sui lavori del Consiglio, come integrate dall’art. 3 delle richiamate misure organizzative, il Consiglio Comunale è convocato in video conferenza tramite l’applicativo Microsoft “Teams”, in seduta ordinaria, per il 22 Luglio 2020 alle ore 19.00 per trattare gli argomenti di cui all’O.D.G.

Si avverte che ai sensi dell’art. 30 comma II della L.R. n.9 del 06/03/1986, la mancanza del numero legale relativa a ciascuna seduta, comporta la sospensione di un’ora della seduta in corso.

Qualora dopo la …









