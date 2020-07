Acd Custonaci e Asd Calcio Trapani 2000 avranno un unico settore giovanile

La scorsa settimana è stato siglato, al comunale di Cornino, un protocollo di intesa tra l’ACD Custonaci e l’ASD Trapani Calcio 2000 Milan Academy. Le rispettive scuole calcio si fondono per creare un unico settore giovanile, con oltre 200 giovani atleti che, sotto l’insegna prestigiosa di Milan Academy, potranno ben figurare nei vari campionati.

Grande soddisfazione da parte del presidente del Custonaci, Giacomo Noto: «Questo protocollo d’intesa porterà a Custonaci un valore aggiunto, nella quale i nostri bambini e giovani calciatori potranno approfondire al meglio la loro passione per il calcio, avendo al loro fianco una struttura solida come il Milan Academy».

A siglare l’accordo col presidente Noto il presidente del Calcio Trapani 2000, Bucaria e i due rispettivi collaboratori Schillaci e Cusenza.









