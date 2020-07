A Sambuca di Sicilia, domani Salvatore Ferlita racconta il “Pinocchio oscuro”

Ebbene sì: Carlo Collodi era pieno di debiti di gioco, e solo per questo nacque la favola pedagogica che l’italiano medio considera un modello di saggezza: Pinocchio. Senza i debiti contratti dell’autore, nessun burattino di legno sarebbe stato creato. E soprattutto, senza la protesta dei lettori del “Giornale per bambini”, dove nel 1881 apparve la prima edizione di Pinocchio, sappiate che la storia sarebbe cessata, assecondando l’antipatia che molti – come me – maturano in segreto per il risorgente bimbo di legno e carne che tanti, invece, appassiona.

Pinocchio, alla sua prima uscita, finiva morto, impiccato dal Gatto e dalla Volpe, e penzolando dalla corda, esalava l’ultimo respiro invocando, quasi messianicamente, il padre: “oh babbo mio! Se tu fossi qui! E non ebbe fiato per dire altro. Chiuse gli occhi, aprì la bocca, stirò le gambe e, …









