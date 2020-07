A Castelvetrano Sportello Microcredito: “Opportunità per territorio”

Lo sportello del Microcredito a Castelvetrano è realtà. Questo pomeriggio, al teatro Selinus, è stata presentata l’iniziativa di finanza inclusiva ed etica, promossa proprio dall’Ente nazionale per il Microcredito e che a Castelvetrano ha trovato spalla nel Comune. A ospitarlo sarà proprio l’ente locale. Ma cosa fa nello specifico questo Sportello e chi ci può rivolgere?

Monitora e valuta le iniziative imprenditoriali che provengono dal territorio e vi possono accedere non soltanto i giovani ma anche persone adulte che interesse a “creare” impresa. L’obiettivo è, infatti, quello di «far diventare i soggetti passivi in soggetti attivi e che paghino le tasse», ha specificato Roberto Marta, responsabile nazionale dello Sportello. Un’opportunità che viene data a Castelvetrano, «dove su 4 giovani solo 1 lavora», ha chiarito il vice sindaco Biagio Virzì.

