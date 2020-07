Un brutto male si è portato via il 25enne Rino Rizzo. Il dolore di tutti sui social

Una famiglia distrutta e tanti amici che sui social si interrogano su quanto a volte possa essere ingiusta la vita.Rino Rizzo aveva 25 anni e una grande gioia di vivere ma un male terribile lo ha lentamente distrutto, nonostante lui abbia combattuto come un leone fino alla fine. La famiglia gestisce da tanti anni un noto supermercato nella via Galileo Galilei, nel popolare quartiere Orto e Rino con grande impegno lavorava nell’attività di famiglia. Gli amici lo ricordano come solare, disponibile con gli altri e sempre pronto a spendersi per gli amici e con un’ ironia speciale che strappava un sorriso a tutti.

Alla sorella ed ai genitori di Rino il cordoglio e la vicinanza della redazione di Primapaginacastelvetrano.it

foto tratte dalla pagina facebook









