Ancora incendi nel trapanese. Nel corso del primo pomeriggio un imponente incendio si è diffuso nei pressi di Via La Grutta in zona Villa Rosina: le fiamme hanno annerito un’intera distesa di vegetazione. Difficoltà anche nella circolazione in quanto il fumo rendeva insidioso il passaggio dei mezzi. Sul posto sono intervenute diverse autopompe dei Vigili del Fuoco per spegnere il rogo, quasi certamente doloso.



Foto tratta dal profilo Facebook Marzia Patti – Consigliere comunale Trapani









