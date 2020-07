[Spettacolo] Catania. Summer Fest, Martoglio e il TSC fanno da prologo alla rassegna

Nella cornice storica di Palazzo Platamone – ,Lu cori non ‘nvecchia, un’antologia di testi teatrali e poetici di Nino Martoglio, per la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, sta facendo da prologo alla rassegna Summer Fest 2020 promossa dall’Amministrazione Comunale, iniziativa che il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore alla Cultura Barbara Mirabella hanno presentato sabato mattina a Palazzo degli Elefanti. Un calendario d’eccezione articolato in 80 giornate di programmazione, da luglio ad ottobre, con 150 eventi ospitati in siti prestigiosi: la corte Mariella Lo Giudice di Palazzo Platamone, la Villa Bellini, il Castello Ursino, l’anfiteatro Le Ciminiere.

Lunedì a sempre a palazzo Platamone alle 20:30 ci sarà la presentazione del libro “L’illazione” di Santino Mirabella, un volume sulla figura di Lelio Luttazzi, iniziativa promossa dall’associazione Efesto.

