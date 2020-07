SC Mazarese: presentazione programmi stagionali 2020/21

Martedì 21 luglio, alle ore 10:00, in piazza Mokarta a Mazara del Vallo, la Società Calcio Mazarese presenterà i suoi programmi per la stagione 2020/2021.

Il club capitanato dal presidente Giampiero Giacalone ha il piacere di invitare tifosi, appassionati di calcio e giornalisti per illustrare quali saranno le novità del prossimo campionato.

Prima su tutte, la richiesta di ripescaggio nel campionato regionale d’Eccellenza, già formalizzata, e altro ancora.

Per far vivere al calcio mazarese una nuova stagione da protagonisti, dopo gli ottimi risultati riportati nello scorso campionato di Promozione con il terzo posto conquistato prima dell’interruzione causa grave emergenza sanitaria da Covid-19.

Vi aspettiamo numerosi per trasformare insieme un sogno in realtà al grido di FORZA MAZARESE!!!









