San Vito Lo Capo, presentato il programma degli eventi estivi

Nel rispetto delle misure anti Covid-19, l’amministrazione comunale di San Vito Lo Capo promuove anche quest’anno un programma di eventi che, dal mese di luglio, si protrarrà fino in autunno. Tra conferme e novità, sono tanti gli appuntamenti che animeranno le serate all’insegna della musica, della cultura, dell’arte, dello spettacolo e del buon cibo.

«Quest’anno- dichiarano il sindaco Giuseppe Peraino e l’assessore al turismo Nino Ciulla – è stato davvero molto impegnativo dare vita ad un cartellone estivo, non solo dal punto di vista economico, visto che tutti gli eventi sono finanziati attraverso la tassa di soggiorno, ma soprattutto per gli adempimenti relativi alle prescrizioni anti Covid che obbligano al rispetto di specifici protocolli sanitari per la realizzazione di manifestazioni pubbliche. E’ comunque uno …









Leggi la notizia completa