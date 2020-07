Poesia in memoria di Rino Rizzo, un angelo. Lunedì i funerali

Una domenica di agosto segnata dal dolore per la scomparsa di un giovane castelvetranese, Calogero Rizzo, conosciuto come Rino. La celebrazione dell’esequie è fissata per lunedì 20 luglio alle ore 10:30 nella Chiesa di Maria SS. dell’Annunziata “Badia” e il corteo funebre muoverà dalla vicina abitazione alle ore 10:10 (nel rispetto delle misure anti-covid, saranno evitati strette di mano ed abbracci durante la veglia).

In memoria del giovane 25enne, Ignazio Graziano ha scritto una poesia con versi che raccontano di un meraviglioso angelo, prematuramente scomparso a causa di una malattia:

ANGELO ETERNO – Sei passato come un soffio, qui in terra, lasciando tanto vento di bontà, rispetto, educazione e tanta ma tanta sconosciuta gentilezza.

Mai un accenno di rabbia, di rancore, solo saggezza ed empatia universale. Non sei diventato un Angelo, adesso lì in Paradiso, ma lo sei sempre stato, incurante del …









