Mazara, dal 24 luglio scacchi per tutti con l’iniziativa #EstateMatta ideata dal giovane Riccardo Sardo

Dal 24 luglio a Mazara del Vallo si svolgerà l’iniziativa #EstateMatta ideata dal giovane Riccardo Sardo, istruttore ed insegnante di base della Federazione Scacchistica Italiana. L’iniziativa, patrocinata gratuitamente dal Comune, dalla delegazione provinciale FSI, dall’associazione dilettantistica Scacchi Lilybetana di Marsala, e dalla Fildis, è nata con l’intento di coinvolgere e rendere protagonisti attraverso il gioco degli scacchi cittadini, di ogni età, e visitatori.

#EstateMatta è strutturato per coinvolgere sia i più giovani (dai 6 anni) che gli adulti o l’intera famiglia, i quali possono imparare i rudimenti del “nobil giuco” in pochissimo tempo e a seguire partecipare ad un mini-torneo dove verranno messi a disposizione premi sotto forma di gadget o buoni sconto gentilmente offerti da sponsor che hanno abbracciato l’iniziativa.

La poliedricità̀ del gioco degli scacchi, dai comprovati benefici per lo sviluppo di abilità …









