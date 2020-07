Marsala,elezioni: Nicola Fici sostiene Alberto Di Girolamo 

Il ritorno del figliol prodigo, o della pecorella smarrita. Dopo aver a lungo partecipato al tavolo per la candidatura di Massimo Grillo, l’ex consigliere comunale Nicola Fici, che ad un certo punto è stato anche quasi – candidato Sindaco, ha deciso di ritornare sui suoi passi e di sostenere, pertanto, la ricandidatura del Sindaco uscente, Alberto Di Girolamo.

Ecco la sua nota:

Trovandoci all’esordio della campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative comunali, ho il piacere di condividere con la cittadinanza le mie riflessioni relative al futuro della nostra città e alle prospettive di sviluppo che potranno realizzarsi.

Come noto a molti cittadini, mi sono sempre interessato alla vita politica locale perché ritengo che l’impegno pubblico, soprattutto in ambito comunale, sia di fondamentale importanza per consentire il progresso del nostro territorio ed il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche della cittadinanza.

Negli scorsi …









Leggi la notizia completa