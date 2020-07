Licenziati due medici del Pronto Soccorso dell’ospedale di Marsala. Ecco perché

Coinvolti, nel marzo 2016, nell’inchiesta del Nas e della Procura di Palermo sulla clinica privata “Macchiarella”, due medici del Pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”, Salvatore Pedone e Guglielmo Sirna Terranova, sono stati licenziati dall’Asp di Trapani.

I due medici, per altro tra i più apprezzati del nosocomio marsalese per le loro qualità professionali, al momento del blitz del Nas nella clinica Macchiarella, struttura convenzionata e accreditata dal Sistema sanitario nazionale, furono trovati in sala operatoria durante un intervento di ricostruzione del seno.

Pedone e Sirna Terranova, però, non avevano la liberatoria dell’Asp di Trapani. I loro nomi, infatti, non risultavano nella cartella clinica della paziente sotto i ferri.

Interrogati, i due medici avrebbero risposto: “Eravamo liberi e siamo venuti a Palermo”. Fonti interne all’Asp confermano il provvedimento di licenziamento, …









Leggi la notizia completa