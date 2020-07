L’Elzeviro di Bonagiuso: Lettera a Paolo Borsellino

Signor Giudice,

mi scusi se la vengo ad importunare da morto; perché il giorno in cui l’hanno fatta salatare su una bomba io ero un giovane studente universitario, già alluccuto per la morte di Giovanni Falcone, della moglie e degli uomini della sua scorta. Che poi, in questa frase cumulativa riassumiamo il senso di lutto per tutto uno Stato fatto anche di trame oscure e vergognose, di fetenti e di collusi, di menti raffinatissime e di vertici innominabili.

Signor Giudice, vengo ad importunarla da morto perché vorrei chiederle perdono: perdono per quelle immagini un poco sgranate, betacam e vhs, piene di quadrettoni e di sfocature, che un poco saltellano quando le rivedi sul digitale; proprio per quelle immagini, signor Giudice, vorrei chiederle perdono. Perché in quella gente, varia e sbigottita, che vaga tra le macerie dello Stato, a Via D’Amelio, c’& …









