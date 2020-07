La Procura di Trapani vuole gli arresti domiciliari per il sindaco di Erice Daniela Toscano e per il fratello Massimo, consigliere comunale anche lui sospeso come la sorella, coinvolti nell’inchiesta sulla realizzazione del parcheggio di San Giuliano.

Il Pm Franco Belvisi si é rivolto al Tribunale del riesame per impugnare l’ordinanza cautelare affinché vengano disposti gli arresti.

Arresti che erano stati negati dal Gip che a conclusione dell’interrogatorio di garanzia ha confermato il divieto di dimora nei comuni di Trapani ed Erice per Daniela Toscano.









