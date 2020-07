La mafia approfitta e fa business con l’emergenza Covid-19

Durante e post lockdown per l’emergenza Covid le mafie hanno drizzato le antenne, fiutato la possibilità di affari e valutato un’occasione di arricchimento ed espansione che è paragonabile “ai ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post-bellico”.

E’ questa l’allarmante valutazione che si legge all’interno della seconda relazione semestrale della Dia, riferita all’anno 2019, trasmessa al Parlamento italiano.

Ciò avviene proprio in contemporanea con la firma del ministero dell’Interno sul decreto da 3,5 miliardi di euro destinati agli enti locali, anche in relazione al contenimento del virus, assicura la “massima attenzione” proprio rispetto le possibili infiltrazioni criminali nelle pubbliche amministrazioni locali.

Da più parti vengono evidenziati i pericoli della crisi economica post-emergenza Covid-19 con Coldiretti che ha parlato di gravissimi problemi nella filiera agroalimentare e della ristorazione (con un rischio crack da 34 miliardi nel 2020).

Il nuovo welfare delle mafie

Il nuovo welfare delle mafie









