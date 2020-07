La corruzione alle Egadi: i contributi alle associazioni e le assunzioni dei sostenitori elettorali 

Soldi a go-go ad associazioni, comitati e circoli per assicurarsi il consenso elettorale.

Nell’ultimo quinquennio, il sindaco di Favignana, Giuseppe Pagoto, avrebbe erogato contributi per oltre un milione di euro. L’associazione musicale “Aegusea” sarebbe una di quelle che avrebbe beneficiato di contributi più copiosi. E’ quanto emerge dall’inchiesta della Guardia di Finanza che ha colpito il Comune delle Egadi.

L’associazione Aegusea – E’ il 29 novembre del 2018. Ignazio Galuppo, cassiere dell’associazione “Aegusea”, si reca dal sindaco per sollecitare il pagamento degli spettacoli messi in scena durante l’estate. Nell’ufficio di Giuseppe Pagoto, dove avviene l’incontro, ci si sono il presidente del Consiglio comunale Ignazio Galuppo, cugino del cassiere, e il consigliere comunale Ignazio Lucido. Alla richiesta di Galuppo, il sindaco gli rinfaccia di non essere stato votato dai componenti …









