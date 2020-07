Il giovane pianista Martino Di Benedetto vince il premio “Windsor International Piano Competition”

Al Conservatorio di musica “A. Scontrino”, mentre l’attività prosegue con le lauree post-lockdown svolte in varie modalità – a distanza, in presenza e miste – giunge un prestigioso riconoscimento internazionale: Martino Di Benedetto, giovanissimo allievo proveniente da una famiglia di musicisti di Castellammare del Golfo, ha vinto il “Distinction special Prize” ad uno dei più importanti concorsi pianistici inglesi: il Windsor International Piano Competition, che si tiene ogni anno nella città di Windsor all’interno del circuito mondiale Alink-Argerich.

Quest’anno la categoria B, fino ai 17 anni, ha visto una trentina di partecipanti da tutto il mondo. Martino ha ottenuto il “Distinction special Prize” per particolari doti artistiche. Un traguardo che riempie di gioia tutto il Conservatorio, e in particolare il Direttore M° Walter Roccaro e il M° Giulio Potenza.

Brillante pianista dalla carriera internazionale, gi









