Hamilton vince anche in Ungheria. Secondo un super Verstappen

Per la 86^ volta Hamilton sale sul gradino più alto di un gran premio. E’ un super Hamilton quello che oggi conquista per l’ottava volta la vittoria all’Hungaroring.

Una gara che conferma la supremazia della Mercedes e del sei volte campione del mondo. Al secondo posto c’è Max Verstappen, l’olandese fa una gara capolavoro, specie dopo quanto combinato nel giro di formazione, andando a muro e rompendo il braccetto anteriore sinistro e la sua ala anteriore. I meccanici però riescono a fare il “miracolo”, sistemando tutto e permettendogli di prendere il via alla gara.

Sul terzo gradino del podio l’altra Mercedes, quella di Bottas, che vanifica la sua corsa con una partenza disastrosa. Nel finale però recupera, si fa sotto a Verstappen, ma l’olandese non cede un millimetro.

Al quarto posto c& …









Leggi la notizia completa