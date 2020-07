 Drudi-Agostini-Mancinelli  (Audi R8 LMS) si impongono al Mugello nella gara inaugurale del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance

Dopo aver dominato le prove ufficiali, l’equipaggio di Audi Sport Italia si impone per appena 26 millesimi sulla BMW M6 GT3 di Comandini-Zug-Sims in un finale al cardiopalma. Nella GT4 vittoria della Porsche Cayman di Gnemmi-De Castro-Pera (Ebimotors) sulla BMW M4 GT4 di Guerra-Riccitelli-Neri (BMW Team Italia).

Una gara bellissima, combattuta fino all’ultimo metro e vinta per appena 26 millesimi dai portacolori di Audi Sport Italia, Mattia Drudi, Riccardo Agostini e Daniel Mancinelli davanti alla BMW M6 GT3 di Comandini-Zug-Sims (BMW Team Italia). E’ questo il risultato della gara d’esordio del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance disputata al Mugello, dove lo spettacolo e l’agonismo non sono mai mancati per tutto il week end. Il primo podio stagionale è stato completato da Galbiati-Venturini-Postiglione (Lamborghini Huracan-Imperiale Racing), mentre nella classe GT4 sono saliti sul gradino più alto del podio Gnemmi-De Castro-Pera (Porsche Cayman-Ebimotors) …









