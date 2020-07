Crotone, inseguimento sulla SS 107: in manette banda di scassinatori

Nella giornata di ieri, i carabinieri della Sezione Radiomobile di Crotone e delle Aliquote Radiomobili di Cirò Marina e Petilia Policastro hanno proceduto all’arresto per ricettazione, danneggiamento, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso di: – B. M., 40enne, kosovaro, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora; – R. T., 30 enne, serbo, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora; – S. I. A., 23enne, rumeno, in Italia senza fissa dimora; – T. Z., 28enne, serbo, pregiudicato, in Italia senza fissa dimora.

Alle precedenti ore 14:00 circa, i militari del N.O.R.M. – Aliquota Radiomobile di Petilia Policastro intercettavano sulla S.S. 107, all’altezza del comune di Santa Severina (KR), un’autovettura Volkswagen Golf, già segnalata dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Cosenza, verosimilmente utilizzata per un furto perpetrato in quella provincia. Il veicolo, oltre a non fermarsi alle intimazioni dei militari, iniziava una folle corsa …









