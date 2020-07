Cronaca. Le ultime news dal krotonese

Cirò Marina (Kr) – controlli preordinati: un arresto e una denuncia.

Nella mattinata, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cirò Marina, unitamente al nucleo cinofili dello squadrone eliportato “Cacciatori Calabria”, traevano in arresto G. D., classe 84, coniugato, manovale, perché a seguito di perquisizione domiciliare, veniva trovato in possesso di circa 116 grammi di “marijuana”, 3 piante di “cannabis indica”, un bilancino di precisione, materiale per confezionamento e 430 euro in banconote di vario taglio, tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato veniva tradotto presso la propria abitazione e sottoposto al regime degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nell’ambito dei controlli veniva inoltre deferito in stato di libertà per detenzione abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente A. D., classe 76, coniugato, tatuatore, poiché trovato in possesso di 44 …









Leggi la notizia completa