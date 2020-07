Coronavirus, quattro nuovi contagi in Sicilia. Lo smog non trasmette il virus

Quattro casi positivi al Coronavirus in Sicilia rispetto a venerdì. Aumentano i ricoveri in ospedale. In totale nell’Isola sono 3.140 i positivi dall’inizio dell’epidemia, 162 quelli attuali.

Tre dei quattro nuovi casi sono stati scoperti ospedale di Messina ma non sono dei residenti della città dello Stretto e provengono, rispettivamente, dalle province di Catania, Agrigento ad Enna (e sono stati conteggiati dal Ministero rispettivamente nel luogo di appartenenza e non a Messina), mentre un quarto positivo è stato scoperto a Siracusa.

In provincia di Trapani sono sempre tre i positivi al Coronavirus. Si tratta delle due donne di Marsala e di un uomo, un marittimo di Mazara del Vallo.

Cresce il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 249, a fronte dei 233 di ieri. Le nuove vittime sono invece 14, rispetto alle 11 di ieri. I casi totali salgono a 244.216, i morti arrivano a 35.042. I dati …









