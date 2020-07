Caterina Balivo a Favignana per il matrimonio della sorella Sarah 

La popolare conduttrice Rai Caterina Balivo è a Favignana, dove ieri si è sposata sua sorella Sarah.

Il matrimonio si è tenuto in una cornice da sogno, e la conduttrice ha condiviso tutti i momenti salienti, mostrando tutta la sua gioia e il suo affetto nei confronti della più piccola delle Balivo.

Ma non solo: tra le stories di Caterina sono apparsi anche dei video e una foto che, ancora una volta, lasciano intendere che non c’è alcuna crisi con il marito Guido Maria Brera. Più di una volta, infatti, si era vociferato che i due fossero distanti. Ebbene, così non è.

Sì, perché nelle stories dedicate al matrimonio della sorella non solo è possibile vedere il marito di Caterina insieme ai figli Guido Alberto e Cora, ma la conduttrice ha anche condiviso uno scatto che mostra il giorno delle sue nozze, …









