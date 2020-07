Vittime di Mafia, Claudio Fava: “Basta commemorazioni…”

“Seppellire i morti, una volta per tutte”, è la provocazione di Claudio Fava, in vista della ricorrenza della Strage di Via D’Amelio.

Il presidente della commissione Antimafia all’Assemblea regionale siciliana, figlio del giornalista Pippo Fava, ucciso da Cosa nostra il 5 gennaio 1984, lancia un lungo appello perché le ricorrenze siano liberate “da preghiere, messe in suffragio, commemorazioni, navi della legalità”.

È un appello – riporta Repubblica – nel quale Fava richiama esplicitamente la memoria del padre: lo intitola “19 luglio (o 23 maggio, o 5 gennaio: credetemi, non fa differenza)”, proprio per evocare oltre che l’anniversario di via D’Amelio – in cui morirono Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina – anche la strage di Capaci e l’agguato che costò la vita a suo …









