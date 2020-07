Trapani, la ragazza lo lascia e lui dà fuoco all’auto del suocero. Arrestato un giovane

Incendia l’auto dell’ex suocero e viene arrestato dalla polizia. È accaduto a Trapani. Protagonista un giovane di 23 anni. Per nulla rassegnato alla fine della relazione sentimentale con una ragazza, si è presentato davanti all’abitazione dei genitori della sua ex.

Voleva che lei ritornasse con lui e all’ennesimo diniego ha cosparso la macchina di liquido infiammabile ed ha appiccato il fuoco. Scattato l’allarme sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile e della Squadra volante che lo hanno bloccato. Ora è in carcere.

Già in passato aveva preso di mira l’auto dell’ex suocero, danneggiandola. La scorsa mattina l’epilogo della vicenda con l’incendio e l’arresto.









