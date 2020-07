Tennis Club Castelvetrano, esordio vittorioso nel campionato di serie D1 maschile

All’esordio del Campionato di D1 Maschile, la formazione di punta del nostro sodalizio ha conseguito, in trasferta, una netta vittoria a spese dello “Sporting Bellavista” di Porto Empedocle (AG), ad onore del vero falcidiato da alcune assenze.

I nostri ragazzi hanno prevalso in tutti e quattro gli incontri in programma, di cui riportiamo lo “ score”:

Singolari

Giacalone Flavio (TC Castelvetrano) b Mirabelli (Sporting Bellavista)

62 61

Grillo Daniele (TC Castelvetrano) b Gallo (Sporting Bellavista)

61 62

Di Stefano Germano (TC Castelvetrano) b Rosapinta (Sporting Bellavista)

60 60

Doppio

Ezecchia Davide / Scimemi Gabriele(TC Castelvetrano) battono Mirabelli / Gallo (Sporting Bellavista)

61 64



Dopo questa vittoria la nostra formazione osserverà un turno di riposo e ritornerà in campo domenica 26 luglio, per affrontare in casa il CT Petrosino, che è sicuramente l’avversaria più accreditata …









Leggi la notizia completa