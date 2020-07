SloowFood: progetti di biodiversità agro selinuntina

SlowFood in prima fila per la salvaguardia della biodiversità nell’agro selinuntino: questa la sintesi di quanto emerso dai lavori dell’assemblea ordinaria dei soci che si è svolta lo scorso 10 Luglio presso il ristorante Magie. Dopo la ratifica dello spostamento della data dell’assemblea conseguente alle disposizioni connesse al Covid 19, è seguita la relazione e la rendicontazione dell’attività svolta nel 2019 (primo anno dopo lo scioglimento della precedente condotta) che ha registrato l’adesione di oltre 85 soci, l’organizzazione di diverse iniziative e ospitato tre tappe dei “Treni Storici del Gusto”; tra l’altro è stato avviato il processo per il ripristino del presidio del “pane nero di Castelvetrano” grazie al rinnovato interesse di alcuni panificatori e mugnai coinvolti adesso nel “Pane Slow”, progetto regionale di Slow Food Sicilia …









