Pulizia “straordinaria” allo Scalo di Bruca, Barresi: “Rispettare il decoro”

Questa mattina (sabato 18 luglio) il Comune di Castelvetrano ha proceduto alle attività di pulizia della spiaggia dello Scalo di Bruca a Marinella di Selinunte.

“Particolare attenzione – spiega l’assessore Irene Barresi è stata prestata alla bonifica del sottopalco dove erano presenti rifiuti non solo portati dal mare e dal vento ma anche da persone incivili che vi sostano, lasciando lo “spettacolo” che potete vedere nelle foto a seguire (prima e dopo la pulizia).

Con l’occasione sono anche stati distribuiti alcuni cestini getta carta nelle zone centrali al fine di migliorare il decoro delle nostre zone balneari. La pulizia straordinaria come quella del sottopalco e di altre aree, subito dopo risporcate da persone che non solo non rispettano il luogo in cui vivono e i loro concittadini, ma che dimostrano poco amore per tutto un territorio, sottrae tempo ad altri lavori che vengono …









