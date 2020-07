Pantelleria, arrestati due scafisti tunisini per lo sbarco di 22 migranti

Hanno trasportato e fatto sbarcare sull’Isola di Pantelleria 22 migranti. Due scafisti tunisini sono stati bloccati a bordo di un peschereccio che è stato sequestrato, dopo la segnalazione di uno sbarco.

I fatti sono accaduti il 14 luglio con l’intervento delle unità navali della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia Europea “FRONTEX”; una vedetta lituana, rischierata a Pantelleria nell’ambito dell’operazione “THEMIS 2020” ed una vedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo hanno intercettato in acque territoriali un peschereccio con a bordo due soggetti tunisini che è stato fermato e fatto rientrare in porto.

Gli accertamenti di polizia giudiziaria, effettuati dai finanzieri di mare in collaborazione con i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Pantelleria, hanno confermato che era effettivamente la barca utilizzata per trasportare illegalmente i migranti.

I due soggetti tunisini sono stati sottoposti a fermo di …









