“Màkari”, la serie tv RAI girata a San Vito Lo Capo

Una serie tv in 4 puntate, ambientata tra la Riserva Naturale dello Zingaro e Baia Santa Margherita, andrà in onda nel 2021 su Rai Uno. Ieri l’annuncio ufficiale nel corso della presentazione alla stampa dei palinsesti Rai per la stagione televisiva 2020/2021.

La fiction dal titolo “Màkari”, tratta delle opere di Gaetano Savatteri, sarà prodotta da Palomar, casa di produzione cinematografica e televisiva di serie di successo come il “Commissario Montalbano”, per la regia di Michele Soavi. La sceneggiatura è curata da Francesco Bruni. Protagonista della serie, è l’attore Claudio Gioè. Le riprese inizieranno a metà agosto.

«E’ un risultato importantissimo per il nostro territorio, in termini di visibilità e comunicazione, essere protagonista di una serie Tv per la Rai- dichiara il sindaco Giuseppe Peraino-. Ci auguriamo che possa portare ulteriore sviluppo, per l’indotto …









Leggi la notizia completa