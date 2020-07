Marsala: la storia di Daniele Maggio, il suo tumore e il “sogno che lo guarisce…”

Oggi su Tp24 vi raccontiamo la storia di Daniele Maggio, la cui vita è cambiata dopo una visita specialistica fatta a Milano che gli diagnosticava un male incurabile e soprattutto dopo un sogno avvenuto il 13 dicembre del 2018.

Un sogno, in cui, Daniele ha visto la Madonna che lo rassicurava e che lo avrebbe aiutato.

Nel giro di qualche giorno la vita di quest’uomo, di 42 anni, originario di Marsala, cambia totalmente prospettiva. Daniele vive da anni negli Stati Uniti, nel Wisconsin. E’ un tipo che ha praticato sempre sportivo, non ha mai sofferto di nulla, non ha mai avuto neanche le influenze.

Nell’estate del 2018 torna a Marsala per stare un po’ con i suoi familiari, prima di trasferirsi a Malta, per cominciare a lavorare presso una Banca. Ma c’è qualcosa che non va, Daniele avverte una pesantezza generale. Non ha grandi fastidi fisici, …









